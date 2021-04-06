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В Вавожском районе Удмуртии затопило низководный мост

11:50, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Вавожском районе Удмуртии затопило низководный мост
11:50, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
467
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#паводок
Фото: ИА «Сусанин»
467
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Движение по нему запрещено.

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе затопило низководный мост через реку Вала. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. 

Подтопление произошло на участке дороги между деревням Новое Водзимонье и Гуляево. Движение по мосту запрещено. Угрозы для населённых пунктов нет. 

«Автомобили с повышенной проходимостью могут осуществить объезд к д. Гуляево через с. Вавож – с. Нюрдор-Котья – д. Лыстем – с. Какмож – д. Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка – д. Гуляево (протяженность объезда 37км)», — говорится в сообщении. 

Пик паводка прогнозируется на третью декаду апреля.

11:50, 06 апреля, 2021
Андрей Бирюков
467
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#паводок