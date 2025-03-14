Воткинск. Удмуртия. В Воткинске с 11 марта на пруду начали предполоводное понижение уровня воды. Об этом сообщает администрация города.

Уровень водохранилища будет понижаться на 2-3 сантиметра в сутки. Завершить сброс должны 20 марта.

В связи с этим на поверхности льда могут появиться трещины и провалы.

«Уважаемые жители и гости Воткинска! Предупреждаем вас, что в указанный период необходимо принимать меры по соблюдению правил безопасного поведения на водоемах в зимний период», – говорится в сообщении.