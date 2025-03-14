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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На Воткинском пруду начали сбрасывать воду перед половодьем

12:46, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
На Воткинском пруду начали сбрасывать воду перед половодьем
12:46, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#водоёмы\n#паводок\n#пруды\n#тонкий лёд
Источник фото: пресс-служба администрации Воткинска
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В связи с этим на льду могут появиться трещины и провалы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске с 11 марта на пруду начали предполоводное понижение уровня воды. Об этом сообщает администрация города.

Уровень водохранилища будет понижаться на 2-3 сантиметра в сутки. Завершить сброс должны 20 марта.

В связи с этим на поверхности льда могут появиться трещины и провалы.

«Уважаемые жители и гости Воткинска! Предупреждаем вас, что в указанный период необходимо принимать меры по соблюдению правил безопасного поведения на водоемах в зимний период», – говорится в сообщении.

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12:46, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#водоёмы\n#паводок\n#пруды\n#тонкий лёд