Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в весенний период прочистят более 80 ливнёвок протяженностью свыше шести километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Воткинске работники «ВГЭС» с наступлением весны занимаются расчисткой траншей, водоотводных лотков, а также убирают мусор с дождеприёмных решёток и отверстий для приёма талых вод. С мест, где могут быть подтопления, заранее вывозится снег.

«В период обильного таяния в усиленном режиме будет работать бригада для ликвидации подтопления», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ижевске более 100 улиц частного сектора начали очищать от снега в преддверии паводка. Также перед запланированным ремонтом дорожники промыли ливневую канализацию на улице Удмуртской.