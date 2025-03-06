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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Весной в Воткинске прочистят более шести километров ливневой канализации

17:41, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Весной в Воткинске прочистят более шести километров ливневой канализации
17:41, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#снег\n#паводок\n#вывоз снега\n#ливнёвки\n#потоп
Источник фото: пресс-служба администрации Воткинска
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В городе началась подготовка к весеннему паводку.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в весенний период прочистят более 80 ливнёвок протяженностью свыше шести километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Воткинске работники «ВГЭС» с наступлением весны занимаются расчисткой траншей, водоотводных лотков, а также убирают мусор с дождеприёмных решёток и отверстий для приёма талых вод. С мест, где могут быть подтопления, заранее вывозится снег.

«В период обильного таяния в усиленном режиме будет работать бригада для ликвидации подтопления», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ижевске более 100 улиц частного сектора начали очищать от снега в преддверии паводка. Также перед запланированным ремонтом дорожники промыли ливневую канализацию на улице Удмуртской.

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17:41, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#снег\n#паводок\n#вывоз снега\n#ливнёвки\n#потоп