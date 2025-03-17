Ижевск. Удмуртия. В МЧС рассказали жителям Удмуртии, как обезопасить себя от подтопления во время весеннего паводка. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По информации Удмуртского Гидрометцентра, высота снежного покрова на территории республики наблюдалась около и ниже нормы (норма 44–56 см). Наибольшая высота снежного покрова отмечалась в центральных районах республики. Глубина промерзания почвы распространяется неравномерно и заметно ниже (10–23 см) нормы (норма 68–100 см)», – рассказал и. о. заместителя начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения МЧС Удмуртии Вячеслав Мозгов.

По информации МЧС, в зоне подтопления могут оказаться 24 населённых пункта: Алнаши, Балезино, Варни, Пирогово, Докша, Завьялово, Шудья, Игра, Кез, Кизнер, Яган, Головизнин Язок, Сюмси, Кильмезь, Ува, Нылга, Селычка, Пудем, Яр, Ярский Льнозавод, а также города Ижевск, Глазов, Воткинск и Можга.

Несмотря на то, что для борьбы с подтоплениями сформирована достаточная группировка спасателей, в ведомстве рекомендуют жителям самим подготовиться к паводку.

Для этого нужно очистить придомовую территорию вокруг строений от снега, сделать или очистить водоотводы для талой воды, подготовить средства для откачки воды (насосы, вёдра, лопаты). Необходимо перенести продовольствие и имущество из подвалов, продумать, куда можно разместить птиц и животных в случае затопления.

Нужно продумать способы подхода к дому и к другим постройкам, заготовить мостки, доски, поддоны. Также заранее подготовить документы и личные вещи на случай, если придётся эвакуироваться из зоны затопления.

При подтоплении необходимо обратиться в службу 112.