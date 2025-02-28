Ижевск. Удмуртия. Эколог, старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ Дмитрий Адаховский дал прогноз на предстоящий паводок в Удмуртии.

По словам специалиста, на данный момент высота снежного покрова в республике составляет 58 см, что соответствует средним значениям для региона. Однако главный вопрос, волнующий жителей региона, – это возможный паводок весной.

Адаховский отмечает, что на данный момент предпосылок для экстремального паводка нет. Глубина промерзания почвы не превышает 10 см, что значительно ниже обычных значений. Кроме того, осенью 2024 года в регионе наблюдался дефицит осадков – выпало всего 78 мм при норме в 142 мм. Это привело к тому, что почва ушла под снег в достаточно сухом состоянии, что позволит ей активно впитывать талую воду весной.

Тем не менее, окончательный прогноз по паводку можно будет сделать только к концу марта, когда станут известны более точные данные о прогнозе погоды на апрель. Пока же, по мнению эксперта, ситуация остаётся под контролем, и оснований для серьёзных опасений нет.