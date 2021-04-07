Итоги дня: опасность паводка в Удмуртии и решение по дольщикам ЖК «Акварель»

Рассказываем о самых важных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 76 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 4 пациента.
Тренер:
На пост главного тренера хоккейной «Ижстали» назначили Романа Сайфуллина. Ранее он уже возглавлял команду.
Приватизация:
Для АО «Удмуртавтодор» нашли трех потенциальных инвесторов. Глава Удмуртии уверен, что инвестиции приведут к оздоровлению дорожного хозяйства республики.
Дольщики:
Обманутые дольщики ЖК «Акварель» в Ижевске получат денежные выплаты. Своих квартир так и не дождались 28 человек.
Сквер:
«Открытый сад» за администрацией Ижевска передали в собственность города. Напомним, сквер был построен силами самих жителей.
Паводок:
В Удмуртии ожидаются продолжительные дожди и температура воздуха выше климатических норм. Синоптики говорят, что при половодье такая обстановка неблагоприятна.