Итоги дня: опасность паводка в Удмуртии и решение по дольщикам ЖК «Акварель»

Рассказываем о самых важных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 76 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 4 пациента.

Тренер:

На пост главного тренера хоккейной «Ижстали» назначили Романа Сайфуллина. Ранее он уже возглавлял команду.

Приватизация:

Для АО «Удмуртавтодор» нашли трех потенциальных инвесторов. Глава Удмуртии уверен, что инвестиции приведут к оздоровлению дорожного хозяйства республики.

Дольщики:

Обманутые дольщики ЖК «Акварель» в Ижевске получат денежные выплаты. Своих квартир так и не дождались 28 человек.

Сквер:

«Открытый сад» за администрацией Ижевска передали в собственность города. Напомним, сквер был построен силами самих жителей.

Паводок:

В Удмуртии ожидаются продолжительные дожди и температура воздуха выше климатических норм. Синоптики говорят, что при половодье такая обстановка неблагоприятна.