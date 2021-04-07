Обманутые дольщики ЖК «Акварель» в Ижевске получат денежные выплаты

В числе тех, кто не получил свои квартиры, 28 человек.

Ижевск. Удмуртия. Обманутые дольщики ЖК «Акварель» получат денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.

В строительство дома на улице Автономной средства вложили 28 дольщиков. Застройщик от выполнения своих обязательств по передаче квартир отказался. В 2018 году объект передали кооперативу «Автономная» из числа участников строительства. Позднее разрешение на строительство перерегистрировали на жилищно-строительный кооператив и продлили, однако достроить дом на 146 квартир не удалось из-за недостатка средств.

Единственным выходом стало получение возмещения. Фонд выплат дольщикам составляет 30,6 млн рублей, почти 6 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, остальная часть сформирована за счет имущества Фонда защиты прав граждан и средств Компенсационного фонда.

Как рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, по этому пути сегодня решается проблема шести обманутых дольщиков дома №30 в микрорайоне «Дарьинский».

Напомним, во втором квартале 2021 года планируют достроить и сдать в эксплуатацию дом на улице Петрова, 49.

Проблему всех обманутых дольщиков намерены решить до конца 2022 года. По тем домам, где достройка невозможна, продолжатся конкурсы по земельным участкам. Так, сформирован участок в селе Вараксино, решается вопрос по поселку Машиностроителей в Ижевске.