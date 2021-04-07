Главным тренером «Ижстали» назначили Рамиля Сайфуллина

Он является воспитанником ижевской школы хоккея.

Ижевск. Удмуртия. Главным тренером хоккейного клуба «Ижсталь» назначен Рамиль Сайфуллин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Спортивное ведомство отмечает, что Сайфуллин является воспитанником ижевской хоккейной школы и ранее уже возглавлял «Ижсталь» в сезоне 2019/20. И хотя клуб не попал в плей-офф, его темп во второй половине сезона был «сравнимый с графиком лидеров соревнований».

Напомним, что в марте текущего года «Ижсталь» покинул главный тренер Альберт Логинов. Вместе с тем минувший сезон для «Сталеваров» оказался неудачным, они заняли последнее 26 место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попали в плей-офф. В марте клуб возобновил тренировки.

Наша справка:

Рамиль Вильямович Сайфуллин, родился 8.04.1976 года.

Нападающий и воспитанник ижевской хоккейной школы.

Мастер спорта, чемпион России и Казахстана.

Закончил Сибирскую государственную академию физкультуры и спорта, а также Высшую школу тренеров.