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Главным тренером «Ижстали» назначили Рамиля Сайфуллина

17:30, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Главным тренером «Ижстали» назначили Рамиля Сайфуллина
17:30, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
157
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь
Фото: Пресс-служба Минспорта Удмуртии
157
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Он является воспитанником ижевской школы хоккея.

Ижевск. Удмуртия. Главным тренером хоккейного клуба «Ижсталь» назначен Рамиль Сайфуллин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики. 

Спортивное ведомство отмечает, что Сайфуллин является воспитанником ижевской хоккейной школы и ранее уже возглавлял «Ижсталь» в сезоне 2019/20. И хотя клуб не попал в плей-офф, его темп во второй половине сезона был «сравнимый с графиком лидеров соревнований».  

Напомним, что в марте текущего года «Ижсталь» покинул главный тренер Альберт Логинов. Вместе с тем минувший сезон для «Сталеваров» оказался неудачным, они заняли последнее 26 место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попали в плей-офф.  В марте клуб возобновил тренировки.

 

Наша справка

Рамиль Вильямович Сайфуллин, родился 8.04.1976 года. 

Нападающий и воспитанник ижевской хоккейной школы. 

Мастер спорта, чемпион России и Казахстана. 

Закончил Сибирскую государственную академию физкультуры и спорта, а также Высшую школу тренеров.

17:30, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хоккей\n#Ижсталь