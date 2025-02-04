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Подбором новых хоккеистов для «Ижстали» займётся Константин Турукин

14:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Подбором новых хоккеистов для «Ижстали» займётся Константин Турукин
14:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь
Источник фото: ХК «Ижсталь»
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Его назначили на должность спортивного директора.

Ижевск. Удмуртия. У хоккейного клуба «Ижсталь» появился новый спортивный директор. Об этом в своём ТГ-канале сообщил вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов. 

На этот пост назначили Константина Турукина. Он возьмёт на себя функции селекции и подбора игроков, а также будет формировать состав команды для успешной игры.

«Задачи поставлены серьёзные, амбициозные. Достаточно интересный проект. Предстоит познакомиться с командой, начать формировать состав на предстоящий сезон», — отметил Константин Турукин в группе ХК «Ижсталь».

Напомним, что заместителем директора по стратегическому развитию ХК «Ижсталь» стал Рамиль Сайфуллин, который несколько лет назад тренировал команду. 

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14:05, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь