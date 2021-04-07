В Ижевске сменился владелец «Открытого сада» за администрацией города

До 1 апреля его содержанием занималась частная компания.

Ижевск. Удмуртия. «Открытый сад» за администрацией Ижевска с 1 апреля передан в городскую собственность. Об этом сообщает группа компаний «Острова».

Сквер появился 18 августа 2018 года. Он был построен силами более 600 горожан: жителей, представителей власти, бизнеса и городских сообщества. С этого дня и до 1 апреля 2021 года его содержанием занималась группа компаний «Острова». Дальше этим займётся муниципалитет. Так планировалось изначально.

Земельный участок уже передан администрации, очередь за объектами: сценой, детской площадкой, коворкингом и арт-объектом.

Из сада переехали лишь ярморочные домики-киоски, поскольку изначально они не входили в концепцию сквера и их попросили убрать. Часть из них теперь стоит в Летнем саду, а другая на набережной речки Подборенки, в районе ТЦ «Талисман».