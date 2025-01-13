Хоккеисты «Ижстали» всухую проиграли «Металлургу» из Новокузнецка

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» всухую проиграла домашний матч с «Металлургом» из Новокузнецка. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 12 января на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Первая шайба в ворота ижевчан попала на 8-й минуте матча. Далее соперник увеличил разрыв во втором периоде, когда шайба отскочила от голкипера «Ижстали» и находившийся рядом хоккеист «Металлурга» забил гол. В заключительной двадцатиминутке гости забили ещё три гола. Игра закончилась со счётом 0:5.

За весь матч «сталевары» выиграли 27 вбрасываний, совершили 46 бросков и получили 14 штрафов.

«Не смогли сегодня вскрыть сейф соперника, забить голы. В первом и втором периодах пропустили по одному голу. Хотя могли перевернуть ход игры, забросив шайбу. Думаю, что много эмоций и сил отдали в матче с Барнаулом. Сегодня допустили свои ошибки и не забили. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы очень рады, что люди болеют и переживают за нас. Мы тоже переживаем за результат», — прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, что первая игра ижевских хоккеистов в 2025 году прошла с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула. «Сталевары» победили со счётом 2:1.