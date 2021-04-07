Трех потенциальных инвесторов нашли для «Удмуртавтодора»

Главное дорожное предприятие республики готовится к приватизации.

Ижевск. Удмуртия. АО «Удмуртавтодор» готовится к приватизации. Сейчас предприятие проходит процедуру оценки. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, ранее управление федеральной налоговой службы подало иск о банкротстве АО «ДП «Ижевское». С 28 сентября 2020 года 99,9 процента акций «ДП «Ижевское» принадлежит акционерному обществу «Удмуртавтодор», находящемуся в республиканской собственности. После слияния оба этих предприятия ждет процесс приватизации.

По мнению главы республики, проблемы дорожных предприятий копились годами, и сегодня нужны серьезные средства на их техническую модернизацию. «Это накопленные проблемы. Мы приняли два государственных актива, стратегически важных, которые строили и ремонтировали львиную долю дорог в Удмуртии, в убыточном состоянии с очень слабыми бизнес-процессами», - констатировал Александр Бречалов.

Глава региона уверен, что инвестиции приведут к оздоровлению дорожного хозяйства республики. «Мы хотим получить сильного владельца, который будет заинтересован, будет иметь средства на модернизацию кампании. Там очень устаревший парк автомобилей, который ест безумно много денег. Нужно менять процессы, вводить систему бережливого производства».

Александр Бречалов сообщил, что в приобретении «Удмуртавтодора» заинтересованы три потенциальных инвестора.