За сутки в Удмуртии выявили 76 новых случаев ковида, 4 пациента скончались

Большинство зараженных – ижевчане.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус подтвердился еще у 76 жителей Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Больше половины новых зараженных - жители Ижевска, 59 человек. Также ковид выявили у 4 жителей Игринского района, 4 жителей Увинского района, 2 жителей Балезинского района, по одному случаю зарегистрировали в Глазове, Глазовском, Вавожском, Дебесском, Завьяловском, Кезском и Малопургинском районах.

74 человека выздоровели. За сутки скончались 4 пациента с коронавирусом – женщины 89 и 82 лет, мужчины 81 и 59 лет.

В настоящее время из тех, кто проходит лечение, 2 593 находятся в удовлетворительном состоянии, 401 в состоянии средней тяжести, 85 – в тяжелом.