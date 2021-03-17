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ВДНХ удмуртского мира: «Гербер» пройдет в Удмуртии 26 июня

15:30, 17 марта, 2021
Анна Торхова
ВДНХ удмуртского мира: «Гербер» пройдет в Удмуртии 26 июня
15:30, 17 марта, 2021
Анна Торхова
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#Вавож\n#Удмуртия\n#Гербер\n#праздники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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На празднике решили отказаться от одноразовой посуды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определились с датой «Гербера». Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики, он пройдет 26 июня.

Напомним, в 2020 году праздник окончания весенних полевых работ пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, его планировалось провести в Вавожском районе. Специально к фестивалю был разработан логотип. В этом году вавожцы сохранили право провести «Гербер» на своей земле. 

Тему праздника тоже решили сохранить. Гостям представят воршуды – родовые объединения удмуртов, которые издревле населяли территорию. Площадки фестиваля наполнят богатствами удмуртской культуры, начиная традициями древности и заканчивая современными интернет-технологиями. Формат получил условное название «ВДНХ удмуртского мира».

На празднике выступят музыканты, свои работы представят этномодельеры.

Фестиваль обещает быть экологичным – организаторы планируют провести его без одноразовой посуды.

15:30, 17 марта, 2021
Анна Торхова
72
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#Гербер\n#праздники