В Удмуртии штраф за торговлю в неположенном месте будет начинаться от 1000 рублей

До этого всех торговцев-нарушителей наказывали на 5 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели дифференцированный подход к определению штрафа за торговлю в неустановленных местах. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

На улицах многих населенных пунктов региона местные жители продают овощи и фрукты, которые они вырастили на своих огородах. Часто торговля осуществляется в неположенном месте — на остановках общественного транспорта, у магазинов и жилых домов.

«Обстоятельства <…> могут быть различными, соответственно, при назначении административного наказания необходимо учитывать характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность», — рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета по агропромышленному комплексу Владимир Варламов

Ранее размер штрафа за торговлю в неустановленном месте ранее составлял 5 тыс. рублей. После внесения изменений в 13 региональный закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» штраф будет начинаться от 1 тыс. рублей, верхняя граница остаётся прежней — 5 тыс. рублей.