Скончался рекордсмен хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Абрамов

Ему было 62 года.

Ижевск. Удмуртия. На 63-м году жизни скончался легендарный хоккеист, рекордсмен клуба «Ижсталь» Сергей Абрамов. Об этом сообщила пресс-служба команды в четверг, 22 мая.

«С именем Сергея Абрамова связаны наивысшие достижения «Ижстали», её главные взлёты и вершины. Абрамов – это сказочное волшебство на льду, праздник спорта, музыка хоккея. Сегодня эта музыка смолкла», - говорится в сообщении.

Хоккеиста недаром назвали лучшим игроком «Ижстали» за всю историю: он является рекордсменом клуба по числу голов в одной игре, автором самого «скорострельного» хет-трика, рекордсменом в классе сильнейших по сыгранным встречам, заброшенным шайбам, голевым передачам, числу очков по системе «гол+пас».

«Именной свитер Сергея Егоровича Абрамова поднят под своды Ледового дворца «Ижсталь». В знак особого и исключительного уважения к мастерству и неоценимому вкладу в успехи «сталеваров» 18-й номер, под которым многие годы выступал грозный форвард, выведен из обращения в клубе», - отметили на сайте команды.

О времени и месте прощания пока не сообщается.