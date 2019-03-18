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Победа «Родников», отставки губернаторов и проверка Boeing: что произошло минувшей ночью

08:05, 18 марта, 2019
08:05, 18 марта, 2019
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#спорт\n#политика\n#Владимир Путин\n#Ижевск\n#США\n#транспорт\n#авиация\n#Кремль\n#Удмуртия\n#губернаторы\n#отставка\n#погода в Удмуртии\n#гражданская авиация\n#баскетбол\n#Путин\n#погода в Ижевске
Фото: vk.com/bkrodniki
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня понедельник, 18 марта. «Сусанин» по традиции в начале рабочего дня расскажет, что интересного произошло в Удмуртии, России и мире пока.

Погода в Удмуртии:

Понедельник, 18 марта, в республике будет теплым и снежным. Синоптики сообщили о переменной облачности и небольших осадках, которые ожидаются местами. Столбики термометров днём поднимутся до +2, +7 градусов по Цельсию.

Победа «Родников»:

Баскетболисты ижевского клуба «Купол-Родники» одержали домашнюю победу над «Югрой». По итогам регулярного чемпионата команда из столицы Удмуртии занял 13 место в Суперлиге-1.

«Родники» были успешнее в первой половине матча. Стартовая четверть закончилась победой подопечных Милоша Павичевича 26:21, а второй игровой отрезок ижевчане выиграли с более весомым преимуществом - 23:13.

После большого перерыва «Родники» также не позволили сопернику нивелировать разница в счете. «Югра» смогла отыграть лишь 3 очка в третьей 10-минутке. В итоге «Купол» одержал победу со счетом 96:84.

По окончанию регулярного чемпионата команда из столицы Удмуртии продолжит выступать в плей-аут. На это стадии встретятся команды, занявшие 9-15 места в Суперлиге-1. Коллективы сыграют между собой в один круг, при этом результаты матчей регулярки пойдут в зачет.

Отставка губернаторов:

Интерфакс со ссылкой на газету «Ведомости» сообщил, что в ближайшее время президент откроет новую серию отставок губернаторов. Эту информацию подтвердили два человека близких к администрации главы государства. Они при этом сказали, что увольнения произойдут уже на этой неделе.

«Еще один собеседник отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже», - сообщает Интерфакс.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал «Ведомостям», что президент действительно на этой неделе будет заниматься региональной проблематикой.

«В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники. Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская область), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская область), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина», - пишут «Ведомости».

Издание напоминает, что в сентябре 2019 года губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край, Владимирская область) переизбраться губернаторы не смогли.

Проверка Boeing 737 MAX:

Минтранс США начал проверку, чтобы установить, не нарушало ли американское Федеральное управление гражданской авиации нормы безопасности, когда разрешило полёты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в ведомстве хотят удостовериться в анализе всех технических характеристик лайнера: были ли они проанализированы специалистами должным образом.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование Boeing 737 MAX в Соединённых Штатах.

10 марта самолёт Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. После авиакатастрофы никто не выжил.

08:05, 18 марта, 2019
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#спорт\n#политика\n#Владимир Путин\n#Ижевск\n#США\n#транспорт\n#авиация\n#Кремль\n#Удмуртия\n#губернаторы\n#отставка\n#погода в Удмуртии\n#гражданская авиация\n#баскетбол\n#Путин\n#погода в Ижевске

 

 

 


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