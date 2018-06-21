В начала июня электричество отключали из-за долгов перед поставщиком.

Ижевск. Удмуртия. В Кизнере после вмешательства прокуратуры восстановили электроснабжение котельных. В начала июня электричество отключали из-за долгов МУПа и местных жителей перед поставщиком, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«На середину июня 2018 года МУП «Кизнерский коммунальный комплекс» имеет задолженность в размере 747 тыс. рублей за электроэнергию перед компанией «УЭСК», - говорится в сообщении.

Также более 2 млн рублей за услуги были должны местные жители. Отключение электроэнергии в котельных могло послужить основным фактором срыва подготовки котельных к отопительному периоду.

В прокуратуре также сообщили, что МУП не организовал должным образом исковую работу. После того как в дело вмешалась прокуратура, задолженность за электроэнергию перед «УЭСК» выплатили, нарушения устранили.