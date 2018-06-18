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189 жалоб на услуги ЖКХ поступило от жителей Удмуртии в Роспотребнадзор

11:00, 18 июня, 2018
Георгий Поветкин
11:00, 18 июня, 2018
Георгий Поветкин
202
0
#ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения
Фото: ИА "Сусанин"
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Большинство из них были связаны с вопросами по оплате услуг.

Ижевск. Удмуртия. 189 жалоб на услуги ЖКХ поступило от жителей Удмуртии в региональное управление Роспотребнадзора. Почти половина обращений была связана с размером платы за определенные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 15 процентов обращение были связаны с нарушениями услуг по управлению МКД. Также жители региона жаловались на предоставление коммунальных ресурсов ненадлежащего качества, их отсутствие или ограничение подачи, нарушения при оформлении платежного документа и нарушения правил содержания общедомового имущества.

По результатам рассмотрения обращений специалисты составили 9 протоколов об административных нарушениях. Наложено штрафов на сумму 58 тыс. рублей.

11:00, 18 июня, 2018
Георгий Поветкин
202
0
#ЖКХ\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения

 

 

 


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