189 жалоб на услуги ЖКХ поступило от жителей Удмуртии в Роспотребнадзор

Большинство из них были связаны с вопросами по оплате услуг.

Ижевск. Удмуртия. 189 жалоб на услуги ЖКХ поступило от жителей Удмуртии в региональное управление Роспотребнадзора. Почти половина обращений была связана с размером платы за определенные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 15 процентов обращение были связаны с нарушениями услуг по управлению МКД. Также жители региона жаловались на предоставление коммунальных ресурсов ненадлежащего качества, их отсутствие или ограничение подачи, нарушения при оформлении платежного документа и нарушения правил содержания общедомового имущества.

По результатам рассмотрения обращений специалисты составили 9 протоколов об административных нарушениях. Наложено штрафов на сумму 58 тыс. рублей.