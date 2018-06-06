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Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

18:00, 06 июня, 2018
18:00, 06 июня, 2018
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#энергетика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#транспорт\n#погода\n#авиация\n#видео\n#Ижавиа\n#депутаты\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 6 июня, стало известно, что бывший министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин получил новый пост. Он стал заместителем директора «Спецавтохозяйства» в Ижевске. Эта компания теперь является региональным оператором в сфере оборота коммунальных отходов.

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Разгул стихии:

Накануне в Удмуртии разгулялся ветер. Кое-где гремели грозы. Из-за капризов погоды отключалось электричество в девяти районах республики. Среди них – Балезинский, Завьяловский и другие.

Выручат пассажиров:

«Ижавиа» перевезет пассажиров отмененных авиарейсов «Саратовских авиалиний». Услуга действует на маршруты регулярного расписания с 4 по 13 июня. Пассажирам нужно обратиться в офис продаж «Саравиа».

Дорожная авария:

Грузовик опрокинулся на трассе в Удмуртии. Авария произошла в ночь на среду на дороге между Воткинском и Кельчино. Водителя большегруза с травмами доставили в больницу.

Не смогли выбрать:

Депутаты гордумы Можги не смогли выбрать нового главу города. Большинство голосов не набрал ни один из двух кандидатов на сессии. Теперь будет объявлен новый конкурс.

18:00, 06 июня, 2018
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#энергетика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#транспорт\n#погода\n#авиация\n#видео\n#Ижавиа\n#депутаты\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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