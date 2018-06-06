Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 6 июня, стало известно, что бывший министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин получил новый пост. Он стал заместителем директора «Спецавтохозяйства» в Ижевске. Эта компания теперь является региональным оператором в сфере оборота коммунальных отходов.

Разгул стихии:

Накануне в Удмуртии разгулялся ветер. Кое-где гремели грозы. Из-за капризов погоды отключалось электричество в девяти районах республики. Среди них – Балезинский, Завьяловский и другие.

Выручат пассажиров:

«Ижавиа» перевезет пассажиров отмененных авиарейсов «Саратовских авиалиний». Услуга действует на маршруты регулярного расписания с 4 по 13 июня. Пассажирам нужно обратиться в офис продаж «Саравиа».

Дорожная авария:

Грузовик опрокинулся на трассе в Удмуртии. Авария произошла в ночь на среду на дороге между Воткинском и Кельчино. Водителя большегруза с травмами доставили в больницу.

Не смогли выбрать:

Депутаты гордумы Можги не смогли выбрать нового главу города. Большинство голосов не набрал ни один из двух кандидатов на сессии. Теперь будет объявлен новый конкурс.