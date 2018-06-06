play
pause
  • $ 61.98 ↑
  • € 72.51 ↑

Иван Маринин стал замдиректора «Спецавтохозяйства» в Ижевске

13:51, 06 июня, 2018
13:51, 06 июня, 2018
930
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
930
0

На новую работу он устроился после того, как покинул министерство энергетики и ЖКХ Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин стал заместителем директора ООО «Спецавтохозяйство». Об этом стало известно информагентству «Сусанин».

В «Спецавтохозяйстве» эту информацию подтвердили. Стоит отметить, что директором ООО «Спецавтохозяйство» является бывший заместитель главы администрации Ижевска Сергей Климов.

Новый пост Маринин занял после того, как ушел из коммунального ведомства в ноябре 2017 года. С 1 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ вошло в состав регионального Минстроя.

Наша справка:

Иван Васильевич Маринин родился 6 июля 1976 года в Ижевске. В 1998 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

- 1996 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики;

- 1997 - государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Ижевска Удмуртской Республики

- 1998-2001 - ведущий экономист, главный экономист отдела анализа и регулирования цен и тарифов, начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам, Ижевск;

- 2001-2002 - начальник отдела регулирования тарифов в ТЭК Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2002-2003 - начальник управления экономики и развития города администрации Ижевска;

- 2003-2007 - первый заместитель начальника управления муниципального учреждения «Городское жилищное управление – управляющая компания ЖКХ Ижевска»;

- 2007-2014 - заместитель главы администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации - начальник функционального органа – структурного подразделения администрации Ижевска управления жилищно-коммунального хозяйства, заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ;

- 2014 - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2014-2015 - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Ижевск;

- 2015-2017 - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

- до 14 ноября 2017 года - исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.

13:51, 06 июня, 2018
930
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
6833

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

12209
14:27, 31 мая, 2018

Филиппа Киркорова в Ижевске накормили пирожками

11652
13:43, 01 июня, 2018

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

10473
17:08, 02 июня, 2018

В Удмуртии 9,5 тыс домов и 71 соцобъект остались без электричества из-за сильного ветра

9769
22:04, 30 мая, 2018

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

15:22, 05 июня, 2018
2223

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2179
18:00, 03 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2175
19:04, 04 июня, 2018

Председатель «Боевого братства» заявил о необходимости разобраться в истории найденного в Афганистане советского летчика

2138
16:43, 02 июня, 2018

15 детей в Тольятти попали в больницу, проглотив гидрогелевые шарики

2095
18:36, 02 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
3379

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

2235
19:45, 01 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2055
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

1965
12:32, 02 июня, 2018

Букингемский дворец опубликовал архивные фото с коронации Елизаветы II 65 лет назад

1531
18:24, 02 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и последствия грозы

Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

05 июня, 2018

Центр тестирования иностранных граждан

05 июня, 2018