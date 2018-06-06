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В Можге не смогли выбрать нового главу

12:55, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:55, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
557
0
#выборы\n#Можга\n#Удмуртия\n#голосование
Фото: vk.com/mozhgatoday (Максим Орлов)
557
0

Оба кандидата набрали равное количество голосов.

Можга. Удмуртия. Депутаты гордумы Можги не смогли выбрать нового главу города. Большинство голосов не набрал ни один из двух кандидатов на сессии муниципального парламента в среду, 6 июня.

Из 25 проголосовавших на сессии депутатов 12 голосов отдали за Леонида Смердягина, 12 - за Руслана Галеева. Один бюллетень оказался недействительным.

Как сообщил «Сусанину» депутат можгинской гордумы Ильяс Гайнутдинов, будет объявлен новый конкурс: «Дальше вопрос чисто технический. Где-то через неделю будет новая сессия, на которой будет объявлен новый конкурс. А новые выборы примерно через месяц».

Врио главы Можги назначили Мансура Насрутдинова. Исполнявший обязанности главы города Константин Кадесников сложил свои полномочия.

12:55, 06 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
557
0
#выборы\n#Можга\n#Удмуртия\n#голосование

 

 

 


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