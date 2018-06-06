В Можге не смогли выбрать нового главу

Оба кандидата набрали равное количество голосов.

Можга. Удмуртия. Депутаты гордумы Можги не смогли выбрать нового главу города. Большинство голосов не набрал ни один из двух кандидатов на сессии муниципального парламента в среду, 6 июня.

Из 25 проголосовавших на сессии депутатов 12 голосов отдали за Леонида Смердягина, 12 - за Руслана Галеева. Один бюллетень оказался недействительным.

Как сообщил «Сусанину» депутат можгинской гордумы Ильяс Гайнутдинов, будет объявлен новый конкурс: «Дальше вопрос чисто технический. Где-то через неделю будет новая сессия, на которой будет объявлен новый конкурс. А новые выборы примерно через месяц».

Врио главы Можги назначили Мансура Насрутдинова. Исполнявший обязанности главы города Константин Кадесников сложил свои полномочия.