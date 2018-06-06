В 9 районах Удмуртии пропадало электричество из-за ветра

Накануне в республике прошли грозы, а усиление ветра составило до 22 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Из-за сильного ветра в Удмуртии накануне отключалось электричество в 9 районах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, 5 июня без энергоснабжения остались потребители в 9 муниципальных районах. Среди них Балезинский, Глазовский, Завьяловский, Игринский, Кизнерский, Увинский, Шарканский, Юкаменский, Якшур-Бодьинский районы.

К ликвидации аварии привлекали 20 аварийных бригад филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Электрические сети Удмуртии».

Напомним, что во вторник, 5 июня, в Удмуртии прошли грозы. Порывы ветра достигали 22 м/с.