Услуга действует до 13 июня.

Ижевск. Удмуртия. «Ижавиа» перевезет пассажиров отмененных авиарейсов «Саратовских авиалиний». Услуга действует на машруты регулярного расписания с 4 по 13 июня, сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

Для этого пассажирам необходимо обратиться в офис продаж «Саратовских авиалиний» и сообщить о выбранном рейсе «Ижавиа». После этого перевозчик направит в «Ижавиа» документ - Flight Interruption Manifest (FIM), в котором будут указаны дата и время вылета авиарейса.

Получить FIM можно: у диспетчера в аэропорту Ижевска, в представительстве «Виртранс-Тур» в аэропорту Пулково, а также в Домодедово — у стойки № 150 «Ю -Ти-Джи Домодедово».

Отметим, воспользоваться услугой возможно только при наличии свободных мест на рейсе. В ином случае документ сдаётся по месту выдачи и выписывается новый.