На Курской АЭС остановили второй энергоблок

Курчатов. Курская область. Энергоблок №2 Курской атомной электростанции (АЭС) прекратил работу. Причина – завершение срока эксплуатации, пишет Коммерсантъ.

Остановка реактора состоялось утром 31 января. По данным пресс-службы станции, его вывели из режима генерации электроэнергии и отключили от Единой энергосистемы России. Все работы прошли в плановом режиме.

Отмечается, что изначально 2-й энергоблок был рассчитан на 30 лет эксплуатации, но после технической модернизации этот срок был увеличен в полтора раза. В итоге объект использовался 45 лет. За это время реактор выработал более 256 млрд кВт•ч электроэнергии.

Ранее на Курской АЭС в декабре 2021 года по той же причине вывели из эксплуатации энергоблок №1.

Его должен заместить новый энергоблок №1 с реактором ВВЭР-ТОИ, который планируется запустить к концу 2024 года.