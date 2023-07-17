В Японии предложили создать мировое газохранилище

Токио. Япония. Мировой запас природного газа могут создать по инициативе Японии. Предложение об этом поступило из Токио в адрес Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Идею выдвинуло министерство торговли Страны восходящего солнца. По замыслу японских чиновников, мировой запас газа будет чем-то вроде стратегического резерва нефти в США. Участники соглашения о его создании будут защищены от дефицита голубого топлива, также данная мера поможет стабилизировать цены на мировом рынке. Тему обсудят на конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в Токио 18 июля.