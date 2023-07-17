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В Японии предложили создать мировое газохранилище

14:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Японии предложили создать мировое газохранилище
14:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#политика\n#бизнес\n#экономика\n#энергетика\n#газ\n#резервы\n#дефицит\n#цены\n#Япония
Фото: pxhere.com
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Это позволит избежать дефицита энергоносителя, считают авторы идеи.

Токио. Япония. Мировой запас природного газа могут создать по инициативе Японии. Предложение об этом поступило из Токио в адрес Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Идею выдвинуло министерство торговли Страны восходящего солнца. По замыслу японских чиновников, мировой запас газа будет чем-то вроде стратегического резерва нефти в США. Участники соглашения о его создании будут защищены от дефицита голубого топлива, также данная мера поможет стабилизировать цены на мировом рынке. Тему обсудят на конференции производителей и потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в Токио 18 июля.

14:54, 17 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
46
0
#политика\n#бизнес\n#экономика\n#энергетика\n#газ\n#резервы\n#дефицит\n#цены\n#Япония