Готовимся к Новому году: читатели «Сусанина» рассказали, как нашли любовь и хвостатого друга

Информационное агентство «Сусанин» автору лучшей истории подготовило новогодний подарок.

Ижевск. Удмуртия. Читатели информационного агентства «Сусанин» поделились своими новогодними историями. Полторы недели мы принимали рассказы о чудесах и событиях, произошедших у жителей Удмуртии под бой курантов или в новогодние праздники. А автора лучшей истории решили наградить.

Николай Кулябин

«31 декабря 2016 года. Нет настроения, нет ощущения нового года. Все планы обломались в последний момент. Написал на тот момент малознакомой девушке поздравление и пригласил гулять после боя курантов. В итоге нашёл гораздо больше, чем потерял. Сегодня делаю предложение».

Татьяна Свинина

«Конец декабря, у большинства новогоднее настроение… а я что - я заболела, да так, что горло скребет, глаза заплыли и слезятся, температура.

Пара часов до Нового года. Дабы хоть немного облегчить свою учесть, приняла терапию лекарствами. Казалось бы, все должно быть более-менее хорошо, но мой организм решил иначе, он подарил мне... аллергию.

И вот я с опухшими глазами, соплями, больным горлом, все чешется, лицо как помидор. Пришлось выпить антигистаминный препарат.

Несмотря на все это, у меня было очень новогоднее настроение и мне очень хотелось счастливого НГ, надела нарядное платье, завернулась в гирлянду (так все делают), чтобы сделать фото (так лица не видно) и во время фото меня несильно, но неприятно дернуло током.

Это был финиш! Сил не было, заплакала от обиды за полчаса до боя курантов.

Все так бы и прошло абсолютно ужасно, если бы не моя семья, которая была со мной рядом и поддерживали меня. Им было неважно, что выгляжу я как монстр, они просто очень помогли мне своей поддержкой. Без папиных шуток не обошлось, конечно, но это святое.

Мораль сей истории: семья - те люди, которые любят вас не за что-то, а просто так, потому что вы есть».

Елена Вахрушева

«1 января у нас появился новый член семьи. Как и обычно, мы вышли прогуляться в новогоднюю ночь, посмотреть фейерверки, подвигаться после праздничного застолья. Остановились в одном из дворов, где было уж очень шумно. Смотрим, собака бегает, мечется, хвост поджала, худая-худая. Ну, жалко стало. Подозвали к себе, долго боялась к нам подойти, человеческой ласки не знала никогда, наверное, или обидел кто её сильно. В общем, взяли мы эту трусишку себе, сделали новогодний подарок беззащитному животному, да и себе тоже. Теперь наша Бэтси совсем не худышка и страх пропал, и любим мы её как человека, будто она всю жизнь с нами провела. Не знаю, как мы раньше без неё были».

Ксения Чернова

«В Новый год познакомилась с будущим мужем - оказались в одной компании. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда, что я выйду за него замуж, я бы громко смеялась. Мне он показался смешным, излишне добродушным. Но потом покорил своей заботой. Через месяц мы начали встречаться, а в эти новогодние праздники будем отмечать полгода со дня свадьбы».

Редакции «Сусанина» пришлось сделать непростой выбор. Главный приз достается Николаю Кулябину, а приз во внезапной номинации «за неиссякаемый оптимизм» - Татьяне Свининой. В ближайшее время мы свяжемся с вами и расскажем, как вы сможете забрать свои подарки.