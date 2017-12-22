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      Готовимся к Новому году: развлечения для жителей Удмуртии за праздничным столом

      09:00, 22 декабря, 2017
      09:00, 22 декабря, 2017
      454
      0
      #общество\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
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      Игры и конкурсы за столом и на улице.

      Ижевск. Удмуртия. Совсем скоро жители Удмуртии оторвут последний лист календаря. Новый год уже стучится в двери, и к его встрече нужно основательно подготовиться. Найти новый наряд, придумать, чем угощать гостей… и кроме торжественной части застолья не забыть о развлекательной. Вместо советских фильмов и концертов по телевидению можно устроить для друзей и близких игры и конкурсы.

      Как рассказала информационному агентству «Сусанин» руководитель event-агентства «Идея» Юлия Курганова, еще не потеряла актуальность игра «Крокодил», в которой зрители должны угадать, что загадал и с помощью движений и мимики показывает ведущий.

      Всегда пользуются популярностью и «фанты». Каждый кидает в мешочек по одной своей вещи, а ведущий, наугад доставая предмет, говорит, что нужно сделать его хозяину. Например, спеть песню или рассказать стихотворение.

      Провожая уходящий год, можно сыграть в игру «в новый год без долгов». Каждый знает примету: чтобы жить весь следующий год без долгов – надо расплатиться с ними в старом году. Правила такие: каждый желающий проститься со своими кредиторами, бросает в шкатулку любую сумму. При этом внутренне нужно очень сильно и искренне пожелать себе богатства и процветания. Чем вы щедрее в деле возврата долгов, тем благосклоннее к вам будет наступающий Новый год.

      Затем «ларец» идет по кругу. Когда все желающие вернуть долги «пополнят казну» и копилка окажется у ведущего, начинается конкурс . Тот, кто точнее прочих угадает набранную сумму, становится обладателем всех собранных денег.

      Существуют и конкурсы-дегустации. Так, в игре «Новогодний напиток» участники разбиваются на пары. Одному игроку завязывают глаза, а второй смешивает в бокале различные напитки: шампанское, кока-колу, водку, минеральную воду и т.п. «Дегустатор» с завязанными глазами должен определить ингредиенты напитка. Аналогом этого конкурса является игра «Новогодний бутерброд». В ней игрок должен отгадать ингредиенты бутерброда. Отметим, что употребление алкоголя вредит здоровью.

      Можно организовать эстафету. Здесь вариантов множество: как алкогольных, так и безалкогольных. Например, любители пива соревнуются в скорости поглощения пенного напитка через соску.

      Для другого конкурса нужно выбрать 4-5 участников. Реквизит: бокал с напитком и чайная ложка. Участники должны выпить содержимое при помощи ложки. Побеждает тот, кто первым справился с этим заданием.

      Запустив все фейерверки на улице, можно поиграть в снежки или жмурки. Подходящей игрой для веселой компании будут «веселые старты». На улице практически нет никаких ограничений: можно и просто бегать на скорость, можно прыгать в мешках, посоревноваться, кто дальше кинет снежок. В общем, фантазия здесь практически безгранична.

      Конечно, главным фактором встречи Нового года будет безопасность мероприятия. Поэтому, в первую очередь не злоупотребляйте спиртным и соблюдайте технику безопасности  при запуске фейерверков. 

      09:00, 22 декабря, 2017
      454
      0
      #общество\n#Новый год\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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