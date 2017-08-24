Благотворительный забег в помощь больным раком детям пройдет в Ижевске

Участников ждут в парке Кирова в субботу, 26 августа.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный забег в помощь детям с раком головного и спинного мозга пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, мероприятие состоится в субботу, 26 августа, в 18:00.

«Идея забега состоит в том, чтобы собрать средства на лечение детей с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. По данным министерства здравоохранения Удмуртии на сегодняшний день их в республике 45», - отмечается в сообщении.

Участников забега ждут в парке Кирова. Организаторы предполагают, что на старт выйдет около 300 человек. Им предлагается пробежать дистанцию 1 и 3 км на выбор. Минимальный взнос – 300 рублей для взрослого участника и 100 – для детей.

Оплатить участие можно онлайн-перечислением, смс, либо непосредственно перед забегом, положив пожертвование в специально установленные урны. Из собранных средств будет сформирована «копилка», куда смогут обратиться родители детей, которым понадобится экстренное лечение.