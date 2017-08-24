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      Благотворительный забег в помощь больным раком детям пройдет в Ижевске

      11:22, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:22, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      70
      0
      #медицина\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность
      Фото: Pixabay
      70
      0

      Участников ждут в парке Кирова в субботу, 26 августа.

      Ижевск. Удмуртия. Благотворительный забег в помощь детям с раком головного и спинного мозга пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, мероприятие состоится в субботу, 26 августа, в 18:00.

      «Идея забега состоит в том, чтобы собрать средства на лечение детей с онкологическими заболеваниями головного и спинного мозга. По данным министерства здравоохранения Удмуртии на сегодняшний день их в республике 45», - отмечается в сообщении.

      Участников забега ждут в парке Кирова. Организаторы предполагают, что на старт выйдет около 300 человек. Им предлагается пробежать дистанцию 1 и 3 км на выбор. Минимальный взнос – 300 рублей для взрослого участника и 100 – для детей.

      Оплатить участие можно онлайн-перечислением, смс, либо непосредственно перед забегом, положив пожертвование в специально установленные урны. Из собранных средств будет сформирована «копилка», куда смогут обратиться родители детей, которым понадобится экстренное лечение.

      11:22, 24 августа, 2017
      Ксения Чернова
      70
      0
      #медицина\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность

       

       

       

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