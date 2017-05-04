Статистики рассказали об одном дне из жизни Удмуртии в цифрах

В 2016 году из региона ежедневно уезжали по 6 человек, 24 пары вступали в брак и 47 млн рублей население тратило на алкоголь.

Ижевск. Удмуртстат рассказал в цифрах об одном дне жителя республики. По информации статистиков, из региона в 2016 году ежедневно уезжали по 6 человек, 24 пары вступали в брак и 47 млн рублей население тратило на алкоголь.

Об этом и других показателях в материале «Сусанина».

В 2016 году в регионе каждый день в среднем рождалось 57 малышей (29 мальчиков и 28 девочек). Статистики отмечают, что еще 10 лет назад на свет за сутки появлялось всего 48 малышей (25 мальчиков и 23 девочки).

Ежедневно умирало 52 человека (27 мужчин и 25 женщин), из них от болезней системы кровообращения – 22 человека, новообразований – 8, внешних причин – 6 человек.

Ежедневно в прошедшем году в брак вступали 24 пары, десятилетие назад регистрировалось 30 браков.

Каждый день из республики уезжало 47 человек, прибывал – 41 человек, то есть в среднем численность населения Удмуртии за счет миграции уменьшалась на 6 человек в день.

В среднем за день население республики тратило на покупку товаров в розничной сети и на рынках 577 млн. рублей. Алкогольных напитков и пива продавалось в среднем за один день 2016 года на 47,0 млн. рублей.

За 10 лет возросло ежедневное потребление населением мяса и мясопродуктов – со 145 до 191 грамма, а молока и молочных продуктов – уменьшилось с 740 до 730 граммов.

В 2016 году население республики ежедневно тратило на оплату услуг 153 млн. рублей. На каждого жителя в день приходилось оплаченных услуг: образования – 7,3 рубля, медицинских – 8,2 рубля, бытовых – 11,4 рубля, связи – 13,8 рубля, транспортных – 15,9 рубля, коммунальных услуг – 24,1 рубля.

В день на каждого жителя приходилось 126 литров воды. Потребление за сутки электроэнергии каждым проживающим увеличилось с 1,47 кВт-часа в 2006 году до 2,25 кВт-часа в 2016 году.

В 2016 году автобусами на маршрутах общего пользования перевозилось за сутки 412,8 тыс. пассажиров, десятилетие назад – 614,2 тыс. человек.

В 2016 году каждый день регистрировалось 72 преступления.

Предприятия республики в прошлом году производили за сутки 184 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 52 тонны кондитерских изделий, 43 тонны колбасных изделий, 1013 тонн цельномолочной продукции, 2686 тыс. штук яиц.

В среднем за один день добывалось 30 тыс. тонн нефти, производилось 744 тонны стали и 10 млн. кВт-ч электроэнергии.

В прошедшем году в республике ежедневно регистрировалось 9 новых предприятий и 22 индивидуальных предпринимателя.

В 2016 году каждый день строилось 30 квартир средней площадью 59 кв. метров, 10 лет назад – только 13 квартир, но площадью 90 кв. метров.

В 2016 году от предприятий и организаций республики ежедневно выбрасывался в атмосферный воздух 401 килограмм загрязняющих веществ, а 10 лет назад – 328 килограммов.