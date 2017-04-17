День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Дмитрий Лукин

Ему исполнилось 46 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственного Совета Удмуртии Дмитрий Лукин. В понедельник, 17 апреля, ему исполнилось 46 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику дальнейшего профессионального роста, крепкого здоровья, и счастья в личной жизни.

Наша справка:

Лукин Дмитрий Анатольевич

Родился 17 апреля 1971 года. Образование высшее. Окончил Удмуртский государственный университет, специальность – физическая культура и спорт, Удмуртский государственный университет, специальность – менеджмент организации.

1988 – 1990 годы – игрок хоккейной команды «Ижсталь», Ижевск;

1990 – 1991 годы – тренер, детский клуб при ЖКО «Буммаш», Ижевск;

2002 – 2003 годы – генеральный директор ЗАО «Балезинский леспромхоз», Балезино;

2003 – 2005 годы – исполнительный директор ЗАО «Ижсантехмонтаж», Ижевск;

2006 – 2009 года – заместитель генерального директора ОАО «Буммаш», Ижевск;

С 2005 года – генеральный директор ЗАО ПФК «ЗАРДОН-групп», Ижевск.

Член коллегии министерства по физической культуре спорта и туризма Удмуртской Республики. Руководитель президиума РОО «Совет по развитию спорта в УР», Ижевск. Избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики четвёртого созыва.

Государственные награды, звания, поощрения: памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики», почётная грамота правительства Удмуртской Республики.

Член постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению.