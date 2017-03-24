Традиционный обзор самых важных и интересных новостей минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подходит к своему завершению. За «пятидневку» в регионе произошло большое количество интересных событий. Корреспонденты «Сусанина» выбрали для своих читателей самые интересные.

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю видеодайджест новостей за неделю

Ижевск не стал объявлять конкурс по концессионному строительству двух детсадов. Речь идет об объектах на улицах Ракетной и Островского.

Пик весеннего половодья в Удмуртии ожидают с 15 по 24 апреля. На случай сильного паводка в резервном фонде Ижевска предусмотрели 8 млн рублей.

Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы Удмуртии. Его обязанности будет исполнять Сергей Бурнышев.

Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора УдГУ. За ее кандидатуру проголосовали 143 человека.

Часто ездящим по Камскому мосту автомобилистам предоставят скидку. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.