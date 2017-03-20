Часто ездящим по Камскому мосту автомобилистам предоставят скидку

Этот вопрос обсудили на совещании в резиденции главы Удмуртии в понедельник, 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. Программу лояльности могут разработать для автомобилистов, которые будут часто ездить по Камскому мосту. Этот вопрос обсудили во время совещания, в котором приняли участие глава Удмуртии Александр Соловьев, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, зампред правительства Удмуртии Рафис Касимов и министр дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев.

«Мы сейчас разрабатываем программу лояльности для тех автовладельцев, которые будут регулярно пользоваться проездом по этому мосту. Сейчас все находится в разработке, но это приведет к тому, что для жителей Камбарки тариф будет пониже», - сказал Молчанов.

Напомним, что 10 января 2017 года правительство Удмуртии утвердило предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй в Камбарском районе республики. Согласно этого документа проезд по камскому мосту для легковых автомобилей обойдется в 340 рублей, через Буй – 187 рублей, для среднегабаритных транспортных средств – 679 рублей и 357 рублей, для тяжелых грузовиков с двумя осями и автобусов – 1 189 рублей и 611 рублей, для грузовиков с прицепами (число осей больше 3) и для автомобилей второй категории с прицепами - 1 528 рублей и 781 рублей.

16 января во время совещания органов власти премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев сказал, что СМИ неточно интерпретировали информацию по установлению предельных тарифов на проезд по мостам, и стоимость проезда «соответствовать ценам, установленным на паромных переправах».