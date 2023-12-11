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С нового года в Удмуртии изменятся предельные тарифы на проезд по мостам через реки Кама и Буй

17:10, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
С нового года в Удмуртии изменятся предельные тарифы на проезд по мостам через реки Кама и Буй
17:10, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#тарифы\n#мост\n#проезд
Фото: ИА «Сусанин»
91
0

Постановление вступит в силу 1 января 2024 года.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии утвердили предельные размеры тарифов для мостовых переходов через реки Кама и Буй. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики. 

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов утвердил, что максимальный предельный тариф проезда по мосту через реку Кама рядом с Камбаркой для легковых автомобилей достигнет 499 рублей, а для грузовых — 2246 рублей. 

Предельный тариф для мостового перехода через реку Буй по дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка-граница Республики Башкортостан для легковушек может достичь 274 рублей, а для большегрузов — 1149 рублей. 

Цена за проезд сразу по двум мостам для легковой машины максимально может подняться до 748 рублей, а для грузовой — до 3368 рублей. 

Такие предельные размеры тарифов будут действовать 12 месяцев, начиная с 1 января 2024 года. 

Напомним, что в 2023 году предельный тариф на проезд сразу по двум мостам для легковушек достигал 702 рублей, а для грузовиков и автобусов — 2 753 рубля. 

17:10, 11 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#тарифы\n#мост\n#проезд