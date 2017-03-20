Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Удмуртии стал Сергей Бурнышев

Ранее он возглавлял секретариат первого лица региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев назначил исполняющим обязанности руководителя своей администрации Сергея Бурнышева. Об этом говорится в указе главы региона, опубликованном на его официальном сайте.

В документе сказано, что исполнять обязанности на новом посту Бурнышев будет с 21 марта.

Пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии ранее занимал Андрей Гальцин, который ушел с этой должности по собственному желанию.

Наша справка: Сергей Владимирович Бурнышев родился 4 февраля 1973 года в деревне Ольхово Воткинского района.

В 1995 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса»; в 2000 году - Уральскую Академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»

С 1995 по 1999 год - главный специалист информационно-аналитического отдела Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 1999 по 2003 год - главный специалист информационно-аналитического управления Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 2003 по 2007 год - начальник сектора социально-экономического анализа Управления аналитического обеспечения и информационных ресурсов Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

В 2007 году - начальник отдела аналитического обеспечения Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 2007по 2012 год - помощник Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 2012 по 2013 год - руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

В 2013 году – заместитель начальника Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 2013 по 2014 год - заместитель Руководителя Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

С 2014 года по ноябрь 2016 года - заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - руководитель секретариата Главы Удмуртской Республики, действительный государственный советник Удмуртской Республики 3 класса.

По материалам сайта udmurt.ru.