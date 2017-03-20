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      Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Удмуртии стал Сергей Бурнышев

      16:23, 20 марта, 2017
      Григорий Глухов
      16:23, 20 марта, 2017
      Григорий Глухов
      443
      0
      #кадры\n#Александр Соловьев\n#власть и чиновники\n#глава Удмуртии
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      443
      0

      Ранее он возглавлял секретариат первого лица региона.

      Ижевск. Удмуртия.  Глава Удмуртии Александр Соловьев назначил исполняющим обязанности руководителя своей администрации Сергея Бурнышева. Об этом говорится в указе главы региона, опубликованном на его официальном сайте.

      В документе сказано, что исполнять обязанности на новом посту Бурнышев будет с 21 марта.

      Пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии ранее занимал Андрей Гальцин, который ушел с этой должности по собственному желанию.

      Наша справка: Сергей Владимирович Бурнышев родился 4 февраля 1973 года в деревне Ольхово Воткинского района.

      В 1995 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса»; в 2000 году - Уральскую Академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»                                          

      С 1995 по 1999 год - главный специалист информационно-аналитического отдела Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 1999 по 2003 год - главный специалист информационно-аналитического управления Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 2003 по 2007 год  -  начальник сектора социально-экономического анализа Управления аналитического обеспечения и информационных ресурсов Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

      В 2007 году  -  начальник отдела аналитического обеспечения  Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 2007по 2012 год - помощник Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 2012 по 2013 год  - руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

      В 2013 году – заместитель начальника Управления информационно-аналитического обеспечения Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 2013 по 2014 год - заместитель Руководителя Секретариата Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

      С 2014 года по ноябрь 2016 года - заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - руководитель секретариата Главы Удмуртской Республики,  действительный государственный советник Удмуртской Республики 3 класса.        

      По материалам сайта udmurt.ru.

      16:23, 20 марта, 2017
      Григорий Глухов
      443
      0
      #кадры\n#Александр Соловьев\n#власть и чиновники\n#глава Удмуртии
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