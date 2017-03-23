Ижевск не стал объявлять конкурс по концессионному строительству двух детсадов

Сейчас власти Ижевска рассматривают под строительство две другие площадки.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска не стали объявлять конкурс по строительству детских садов по улицам Ракетной, 9 и Островского, 44 на условиях концессии. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» в четверг, 23 марта, замглавы администрации столицы Удмуртии по социальной политике Михаил Тарасов, оба проекта полностью остановили.

«Мы для себя подготовили площадки. Первая – это Ракетная. Вторая – это на Островского в Ленинском районе. Обе площадки на сегодня остановлены. Здесь у нас есть первая проблема – это наличие действующего детского сада, а строить отдельно здание без действующего - это там не организовать работу, поскольку завязаны они друг с другом функционально. Если отдавать все вместе, мы получим, что 90 детей нам придется перераспределить по другим детским садам, создав определенное напряжение на этой территории», - сказал Тарасов.

Сейчас власти Ижевска решили ждать программы строительства садов. На улице Островского проект строительства остановили из-за того, что территория входит в санитарно-защитную зону завода Ячеистого бетона. По словам Тарасова, администрация города попытается договориться с предприятием об ее уменьшении. Он уточнил, что на случай неудачи переговоров, у них есть запасные варианты территорий.

«У нас имеются еще площадки: здание РОВД здесь бывшее Октябрьское на перекрестке Карла Маркса - Кирова, в Устиновском районе есть здание. Сейчас взамен этих двух мы хотим поработать с другими», - добавил Михаил Тарасов.

Администрация Ижевска хотела отдать в концессию два детсада на Ракетной, 9 и на Островского, 44. Конкурсную документацию муниципалитет планировал опубликовать к 15 марта. Решение о привлечении на строительство новых детсадов частного инвестора приняли на инвестиционном совете столицы Удмуртии. Месячная стоимость посещения в детсадах Ижевска, которые должен был построить частный инвестор по договору концессии, могла составить от 10 до 24 тыс. рублей.

Напомним, ранее председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев обратил внимание строителей на проблему малого количества частных детских садов в регионе.