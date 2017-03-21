Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора УдГУ

Она занимала эту должность с 2012 года.

Ижевск. Удмуртия. Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского государственного университета. Она занимала эту должность с 2012 года.

Как сообщает отдел по связям с общественностью УдГУ, за Мерзлякову проголосовало 143 делегата, за кандидатуру Игоря Меньшикова, проректора по научной работе и инновациям, было отдано 109 голосов, за Галину Васильеву, директора многопрофильного колледжа профессионального образования, проголосовали 4 человека.

Всего в голосовании приняло участие 256 человек из избранных 264 делегатов конференции.

Наша справка:

Галина Мерзлякова в 1982 году окончила исторический факультет УдГУ.

1985 г. — защитила кандидатскую диссертацию.

1993 г. — защитила докторскую диссертацию и получила звание профессора.

1994 г. — впервые в России создала Высшие женские курсы, которые стали визитной карточкой университета и Республики. Динамическое развитие курсов привело к преобразованию их в колледж социальных коммуникаций.

1994–2007 гг. — заведующая кафедрой истории и политологии, декан, директор института социальных коммуникаций.

2007–2012 гг. — первый проректор — проректор по учебной работе УдГУ.

С 2012 г. — ректор УдГУ.

Автор более 100 научных работ, 10 научных монографий, ответственный редактор сборников научных трудов.