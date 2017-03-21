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      Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора УдГУ

      15:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      285
      0
      #образование\n#выборы\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: ОТдел по связям с общественность и СМИ УДГУ
      285
      0

      Она занимала эту должность с 2012 года.

      Ижевск. Удмуртия. Галину Мерзлякову переизбрали на пост ректора Удмуртского государственного университета. Она занимала эту должность с 2012 года.

      Как сообщает отдел по связям с общественностью УдГУ, за Мерзлякову проголосовало 143 делегата, за кандидатуру Игоря Меньшикова, проректора по научной работе и инновациям, было отдано 109 голосов, за Галину Васильеву, директора многопрофильного колледжа профессионального образования, проголосовали 4 человека.

      Всего в голосовании приняло участие 256 человек из избранных 264 делегатов конференции.

      Наша справка:

      Галина Мерзлякова в 1982 году окончила исторический факультет УдГУ.

      1985 г. — защитила кандидатскую диссертацию.

      1993 г. — защитила докторскую диссертацию и получила звание профессора.

      1994 г. — впервые в России создала Высшие женские курсы, которые стали визитной карточкой университета и Республики. Динамическое развитие курсов привело к преобразованию их в колледж социальных коммуникаций.

      1994–2007 гг. — заведующая кафедрой истории и политологии, декан, директор института социальных коммуникаций.

      2007–2012 гг. — первый проректор — проректор по учебной работе УдГУ.

      С 2012 г. — ректор УдГУ.

      Автор более 100 научных работ, 10 научных монографий, ответственный редактор сборников научных трудов.

      15:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      285
      0
      #образование\n#выборы\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
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