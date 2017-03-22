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      Удмуртия в минуту: ремонт дорог и проснувшиеся медведи

      18:14, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:14, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      134
      0
      #дети\n#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#экология\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#стройка\n#Ижевский зоопарк\n#дорога\n#мост\n#хищение
      134
      0

      Обзор самых интересных новостей среды, 22 марта.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт дорог. Пока приоритет отдают центральным улицам города. Дорожники уже устранили 1,5 тыс. кв метров аварийных участков. Ямочный ремонт начнут с приходом теплой погоды.

      Удмуртия в минуту 22 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Весне дорогу

      Бурый и гималайский медведи проснулись в зоопарке Ижевска. Из своей берлоги животные пока не выходят. На улице еще лежит снег, а они его не любят. В прошлом году мишки проснулись только в апреле.

      Штраф за хищение

      Главного дорожника Воткинска оштрафовали на 150 тыс. рублей за хищение средств. Мужчина получил полмиллиона за ремонт дороги к садовому участку, но потратил их на себя.

      Час темноты

      Акция «Час Земли» пройдет в Ижевске двадцать пятого марта. В этот день отключат освещение Свято-Михайловского собора, Центральной площади, набережной, резиденции главы региона и администрации города.

      Случай на стройке

      Следователи начали проверку после падения десятилетнего мальчика в яму на стройке в Ижевске. Инцидент случился на улице Союзной. Ребенок с ушибами попал в больницу.

      «Платон» в помощь

      В Удмуртии к концу 2017 года отремонтируют пять мостов на деньги, перечисленные грузоперевозчиками через госсистему «Платон». В список вошли автодорожный переход через реку Чепцу в Глазове, на трассе Балезино – Сергино, на трассе Полом – Поломское, автодороге Глазов – Яр – Пудем и через реку Кильмезь в Сюмсинском районе.

      18:14, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      134
      0
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