Удмуртия в минуту: ремонт дорог и проснувшиеся медведи

Обзор самых интересных новостей среды, 22 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ремонт дорог. Пока приоритет отдают центральным улицам города. Дорожники уже устранили 1,5 тыс. кв метров аварийных участков. Ямочный ремонт начнут с приходом теплой погоды.

Удмуртия в минуту 22 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Весне дорогу

Бурый и гималайский медведи проснулись в зоопарке Ижевска. Из своей берлоги животные пока не выходят. На улице еще лежит снег, а они его не любят. В прошлом году мишки проснулись только в апреле.

Штраф за хищение

Главного дорожника Воткинска оштрафовали на 150 тыс. рублей за хищение средств. Мужчина получил полмиллиона за ремонт дороги к садовому участку, но потратил их на себя.

Час темноты

Акция «Час Земли» пройдет в Ижевске двадцать пятого марта. В этот день отключат освещение Свято-Михайловского собора, Центральной площади, набережной, резиденции главы региона и администрации города.

Случай на стройке

Следователи начали проверку после падения десятилетнего мальчика в яму на стройке в Ижевске. Инцидент случился на улице Союзной. Ребенок с ушибами попал в больницу.

«Платон» в помощь

В Удмуртии к концу 2017 года отремонтируют пять мостов на деньги, перечисленные грузоперевозчиками через госсистему «Платон». В список вошли автодорожный переход через реку Чепцу в Глазове, на трассе Балезино – Сергино, на трассе Полом – Поломское, автодороге Глазов – Яр – Пудем и через реку Кильмезь в Сюмсинском районе.