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      Свято-Михайловский собор и Центральная площадь Ижевска погрузятся в темноту 25 марта

      08:00, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      236
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия
      236
      0

      В столице Удмуртии пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли».

      Ижевск. Удмуртия. Экологическая акция «Час Земли» пройдет в Ижевске в субботу, 25 марта. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, ежегодно её проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

      В рамках акции WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. По традиции, в это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году международный «Час Земли» состоится в 10-й раз

      Ижевск присоединяется к акции не впервые.

      В этом году с 20:30 до 21:30 погрузятся в темноту Свято-Михайловский собор, монумент дружбы народов, Центральная площадь и набережная, резиденция главы Удмуртской Республики, здание администрации города. Также без подсветки останутся сквер металлургов, сквер у здания городской администрации, «Парк желаний», «Крымская аллея», площадки у памятника оружейникам и памятника Андрею Дерябину.

      Цель «Часа Земли» не только в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция символизирует солидарность жителей различных государств в решении проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической ситуации в планетарном масштабе.

      08:00, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      236
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#экология\n#Удмуртия
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