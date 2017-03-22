Штраф 150 тыс рублей получил бывший главный дорожник Воткинска за хищение средств

Мужчина взял деньги за проделанную работу и потратил их.

Воткинск. Удмуртия. Бывший начальник филиала ГУП «Удмуртавтодор» в Воткинске отделался штрафом за хищение средств ведомства. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, уголовное дело рассматривалось по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения»).

По его указанию, без заключения отремонтировали автодорогу в сторону товарищества №6 в Воткинске. После работ осужденный встретился с председателем СНТ и получил за выполненные работы 536 тыс. рублей и потратил их.

Следователи провели обыски в филиале ГУП «Удмуртавтодор» в Воткинске, изъяли документацию ведомства, провели бухгалтерскую и почерковедческую экспертизы, допросили должностных лиц министерства транспорта и дорожного строительства Удмуртии.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.