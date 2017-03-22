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      Бурый и гималайский медведи проснулись в зоопарке Ижевска

      14:26, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:26, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      531
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведи
      Фото: vk.com (Зоопарк Удмуртии)
      531
      0

      Животные в вольер пока не выходят.

      Ижевск. Удмуртия. Бурый и гималайский медведи проснулись в зоопарке Ижевска. Как сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь учреждения Гульнара Мухаметшина, животные на улицу пока не выходят.

      «После того, как медведи просыпаются, они еще недельки две отказываются выходить в вольер, потому что много снега. Для них сотрудники немножко расчищают, чтобы они вышли. И когда они выходят, они купаются в снегу. А сейчас, пока они спали, у них в вольере гуляло другое животное – як. И пока мы яка не уберем, медведей мы выпустить не можем», - сказала Мухаметшина.

      Она также уточнила, что бурая медведица пока не проснулась, а время их отхода от сна в марте – традиционное.

      «Вторая половина марта - это нормальное время, когда они просыпаются. В прошлом году они проснулись очень поздно – в апреле, и вышли, соответственно, тоже очень поздно», - добавила пресс-секретарь зоопарка.

      14:26, 22 марта, 2017
      Яна Шамаева
      531
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведи
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