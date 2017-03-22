Животные в вольер пока не выходят.

Ижевск. Удмуртия. Бурый и гималайский медведи проснулись в зоопарке Ижевска. Как сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» пресс-секретарь учреждения Гульнара Мухаметшина, животные на улицу пока не выходят.

«После того, как медведи просыпаются, они еще недельки две отказываются выходить в вольер, потому что много снега. Для них сотрудники немножко расчищают, чтобы они вышли. И когда они выходят, они купаются в снегу. А сейчас, пока они спали, у них в вольере гуляло другое животное – як. И пока мы яка не уберем, медведей мы выпустить не можем», - сказала Мухаметшина.

Она также уточнила, что бурая медведица пока не проснулась, а время их отхода от сна в марте – традиционное.

«Вторая половина марта - это нормальное время, когда они просыпаются. В прошлом году они проснулись очень поздно – в апреле, и вышли, соответственно, тоже очень поздно», - добавила пресс-секретарь зоопарка.