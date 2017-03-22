В Ижевске устранили 1,5 тыс кв метров аварийных дефектов на дорогах

На данный момент приоритет сделан на центральный квадрат улиц, однако ремонтные бригады выполняют работы и в других районах столицы Удмуртии.

Ижевск. Дорожники Ижевска устранили 1,5 тыс. квадратных метров аварийных дефектов на дорогах. Как сообщил журналистам во время объезда начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов, на данный момент приоритет сделан на центральный квадрат улиц, однако ремонтные бригады выполняют работы и в других районах столицы Удмуртии.

«Сейчас на улице Степной мы устраняем аварийные дефекты. Хочу отметить, что это не ямочный ремонт. Здесь представлена технология укладки литого асфальта», - рассказал Красноперов.

По его словам, в таких случаях сначала идет подготовка аварийного дефекта – с помощью воздуходува устраняется пыль и мусор, а затем все пропаривается газовой горелкой. После этого используется литой асфальт.

«Все это осуществляется при помощи рециклера. Данные виды работ лучше производить ночью с учетом интенсивности движения. За ночь порядка 85-100 квадратных метров мы ремонтируем. Также в городе работают рециклеры других организации. Некоторые из них ремонтируют гарантийные дороги – это отдельное направление», - сказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации города.

Работы по устранению аварийных дефектов на дорогах начали дорожники Ижевска Дорожники Ижевска устранили 1,5 тыс. квадратных метров аварийных дефектов на дорогах. Как сообщил журналистам во время объезда начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов, на данный момент приоритет сделан на центральный квадрат улиц, однако ремонтные бригады выполняют работы и в других районах столицы Удмуртии. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20170322-233976/#hcq=l8WMAeq

Позднее, когда на улице будет сохраняться устойчивая плюсовая температура дорожники начнут ямочный ремонт, после чего «постепенно начнут двигаться к основной задаче – плановому ремонту дорог».

«Порядка 1,5 тыс. кв. метров аварийных дефектов мы устранили. Приоритет сделан на центральный квадрат: Пушкинская, Удмуртская, улица Тимирязева, 10 лет Октября, Ленина, но представители службы благоустройства объезжают районы и направляют в ДРЭУ приоритеты куда нужно выходить с ремонтом», - отметил Красноперов.

Он также сообщил, что к плановому ремонту дорожники приступят в конце мая после проведения всех необходимых аукционов и заключения контрактов с подрядными организациями.

«Мы разместили план закупок на проведение аукционов. 45 дней процедура занимает. Аукционы могут состояться 15 мая. Затем за десять дней мы подпишем договоры и уже 25 мая можем начать ремонт. Сразу скажу, что на сегодняшний день размещено 10 лотов: 9 по ремонту и один по установке ограждений. 100 млн разбиты на лоты для субъектов малого предпринимательства до 20 млн рублей. 604 млн выделены по программе «Ижевская агломерация» из этих денег 100 млн выделены под субъекты малого предпринимательства», - рассказал Красноперов.

По информации начальника управления, объезды по гарантийным дорогам запланированы с 1 апреля. Их график уже составлен.

Помимо устранения дефектов на дорогах, в Ленинском районе Ижевска сейчас идет активная подготовка к весеннему паводку: вывозится с нег, промываются трубы и чистятся водопропускные канавы.

Вывоз снега из Ижевска Активная подготовка к весеннему паводку началась в Ленинском районе Ижевска: вывозится с нег, промываются трубы и чистятся водопропускные канавы. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20170322-233976/#hcq=O0uRAeq

«На сегодняшний день наиболее актуальный вопрос. Думаю, пока мы ехали в сторону улицы Гагарина все заметили, что снега в общем и целом в городе стало меньше. Это нужно отметить. Те планы, которые руководство города перед нами поставило – будут исполнены в полном объеме. Звучал такой вопрос, что цифры не актуальны. Я хочу сказать, что цифры ежедневно проверяю и могу ответить за каждую», - сказал Алексей Красноперов.

Подготовка Ижевска к таянию снега Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал о том, что у города нет ни средств, ни техники для того, чтобы вывезти абсолютно весь снег с территории столицы Удмуртии. По словам градоначальника, такую задачу власти перед собой никогда не ставили.

В свою очередь глава Ленинского района Александр Ожмегов отметил, что на данный момент активные работы ведутся в тех местах, которые попадают в зону возможного подтопления.

«Мы должны промыть примерно 300 труб и открыть 15 км водопропускных канав. Нужно ловить моменты, чтобы после их вскрытия их не подмораживало. Трубы уже все промыты, но их приходится вскрывать по второму разу», - рассказал Ожмегов.