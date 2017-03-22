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      В Ижевске следствие начало проверку по факту падения ребенка в яму в заброшенном здании

      11:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      11:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      196
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#следствие\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      196
      0

      Инцидент произошел во вторник, 21 марта, на улице Союзная.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась проверка по факту падения 10-летнего мальчика в яму на заброшенной стройке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

      Установлено, что во вторник, 21 марта, около 15:00 школьник гулял по улице Союзная и зашел на территорию заброшенной стройки, где упал в 5-метровую яму. Мальчик получил ушибы и попал в больницу.

      Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Сейчас устанавливается принадлежность строящегося объекта и соблюдение правил безопасности. 

      11:46, 22 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      196
      0
      #дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#следствие\n#происшествие
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