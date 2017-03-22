В Ижевске следствие начало проверку по факту падения ребенка в яму в заброшенном здании

Инцидент произошел во вторник, 21 марта, на улице Союзная.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась проверка по факту падения 10-летнего мальчика в яму на заброшенной стройке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что во вторник, 21 марта, около 15:00 школьник гулял по улице Союзная и зашел на территорию заброшенной стройки, где упал в 5-метровую яму. Мальчик получил ушибы и попал в больницу.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Сейчас устанавливается принадлежность строящегося объекта и соблюдение правил безопасности.