Удмуртия в минуту: столкновение авто без водителей и уход Кислицына из «Ижстали»

Обзор самых важных и интересных событий от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске две машины без водителей столкнулись лоб в лоб. Инцидент произошел на парковке магазина «Три банана» напротив Южной автостанции. Отечественная легковушка завелась с автозапуска и протаранила шкоду. Об этом и других событиях в традиционной рубрике.

Удмуртия в минуту 15 марта 2017 года

Понижение показателей:

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии установился ниже эпидпорога почти на 30 процентов. За неделю в республике заболели около 11 тысяч человек. Почти половину обращений зарегистрировали в Ижевске.

Ямочный ремонт:

На трассах Удмуртии начали аварийно-восстановительный ремонт проблемных участков. Для устранения ям на дорогах используется литой асфальтобетон. Этот материал применяется в температурных условиях ранней весны, то есть до -10 градусов по Цельсию.

Проверки таксистов:

В Удмуртии в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили 30 нарушений. Правоохранители проверили около 100 машин. Подобные рейды будут продолжаться.

Оружие к бою:

Союз биатлонистов России получит обновленные винтовки концерна Калашников. В новом оружии улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления. Также был создан мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок.

Попытался «откосить»:

Житель Можги заплатит 10 тыс. рублей за уклонение от службы в армии. Молодой человек не явился вовремя в комиссариат. Уважительной причины у него не было.

Страж ворот:

Антон Кислицын покинет «Ижсталь». За несколько лет пребывания в клубе голкипер провел на льду более 80 игр и отразил около двух тысяч бросков. Страж ворот пожелал болельщикам крепкого здоровья и удачи.