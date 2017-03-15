Удмуртия в минуту: столкновение авто без водителей и уход Кислицына из «Ижстали»

Обзор самых важных и интересных событий от корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске две машины без водителей столкнулись лоб в лоб. Инцидент произошел на парковке магазина «Три банана» напротив Южной автостанции. Отечественная легковушка завелась с автозапуска и протаранила шкоду. Об этом и других событиях в традиционной рубрике.
Удмуртия в минуту 15 марта 2017 года
Понижение показателей:
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии установился ниже эпидпорога почти на 30 процентов. За неделю в республике заболели около 11 тысяч человек. Почти половину обращений зарегистрировали в Ижевске.
Ямочный ремонт:
На трассах Удмуртии начали аварийно-восстановительный ремонт проблемных участков. Для устранения ям на дорогах используется литой асфальтобетон. Этот материал применяется в температурных условиях ранней весны, то есть до -10 градусов по Цельсию.
Проверки таксистов:
В Удмуртии в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили 30 нарушений. Правоохранители проверили около 100 машин. Подобные рейды будут продолжаться.
Оружие к бою:
Союз биатлонистов России получит обновленные винтовки концерна Калашников. В новом оружии улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления. Также был создан мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок.
Попытался «откосить»:
Житель Можги заплатит 10 тыс. рублей за уклонение от службы в армии. Молодой человек не явился вовремя в комиссариат. Уважительной причины у него не было.
Страж ворот:
Антон Кислицын покинет «Ижсталь». За несколько лет пребывания в клубе голкипер провел на льду более 80 игр и отразил около двух тысяч бросков. Страж ворот пожелал болельщикам крепкого здоровья и удачи.