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Новости Удмуртии

Житель Можги заплатит 10 тыс рублей за уклонение от службы в армии

12:23, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
12:23, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
47
0
#армия\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Минобороны РФ
47
0

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Можга. 19-летний житель Можги заплатит штраф за уклонение от воинской службы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, молодой человек несколько раз получал повестки.

«Осужденный после прохождения медкомиссии был признан годным к призыву на военную службу. Однако по полученным им от уполномоченного лица повесткам в назначенное время не являлся в комиссариат», - сообщают следователи.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 328 УК России (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

12:23, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
47
0
#армия\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие

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