Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Можга. 19-летний житель Можги заплатит штраф за уклонение от воинской службы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, молодой человек несколько раз получал повестки.

«Осужденный после прохождения медкомиссии был признан годным к призыву на военную службу. Однако по полученным им от уполномоченного лица повесткам в назначенное время не являлся в комиссариат», - сообщают следователи.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 328 УК России (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).