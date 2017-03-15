Антон Кислицын покидает «Ижсталь»

Об этом сообщается в официальном сообществе команды «Вконтакте».

Ижевск. Удмуртия. Голкипер Антон Кислицын покидает хоккейный клуб «Ижсталь». Об этом сообщает в официальной группе команды «Вконтакте».

«Уважаемые болельщики, мои отношения с ХК «Ижсталь» прекращаются. Спасибо вам огромное за эти прекрасные три сезона. Мне было очень приятно защищать цвета «Ижстали». Спасибо вам за слова поддержки в тяжелые минуты, когда не все получалось и когда игра удавалась. Ижевск и «Ижсталь» в моей памяти и сердце занимают большую часть. Желаю Вам крепкого здоровья и удачи», - обратился страж ворот к поклонникам клуба из столицы Удмуртии.

За несколько лет пребывания в клубе голкипер провел на льду более 80 игр и отразил более двух тысяч бросков.

«Началось.... Да, ожидаемо, но как тяжело... Будем скучать, будем помнить!!! Спасибо огромное, Антон, за то, что был!!! Удачи в дальнейшей карьере, побольше сухарей и здоровья», - написал один из поклонников «сталеваров».

Наша справка:

Антон Кислицын. Родился 14 апреля 1989 года. Выступал за такие клубы как «Ариада-Акпарс», «Молот-Прикамье», «Липецк» и «Ижсталь».