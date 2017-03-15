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Новости Удмуртии

В Удмуртии в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили 30 нарушений

08:30, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
08:30, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси
Фото: pixabay.com
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Проверили около 100 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили 30 нарушений. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, проверили около 100 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.

Мероприятия проводились с привлечением сотрудников Миндортранса Удмуртии и ОБЭП и ПК управления МВД России по Ижевску.

В ходе рейда выявили 8 фактов внесения изменений в конструкцию машин, использующихся в качестве такси. На 5 автомобилях было установлено газобаллонное оборудование без разрешения Госавтоинспекции, а также использование на крыше автомобиля «Лайт бокса» (световой рекламы – прим. ред.).

Кроме того, таксисты перевозили детей без использования детских кресел.

В правоохранительных органах сообщили, что подобные рейду будут продолжаться.

08:30, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
179
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси

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