Проверили около 100 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ходе профилактического мероприятия «Такси» выявили 30 нарушений. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, проверили около 100 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.

Мероприятия проводились с привлечением сотрудников Миндортранса Удмуртии и ОБЭП и ПК управления МВД России по Ижевску.

В ходе рейда выявили 8 фактов внесения изменений в конструкцию машин, использующихся в качестве такси. На 5 автомобилях было установлено газобаллонное оборудование без разрешения Госавтоинспекции, а также использование на крыше автомобиля «Лайт бокса» (световой рекламы – прим. ред.).

Кроме того, таксисты перевозили детей без использования детских кресел.

В правоохранительных органах сообщили, что подобные рейду будут продолжаться.