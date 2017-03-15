Ямочный ремонт дорог начался в Удмуртии

Для устранения дефектов трассы используют литой асфальтобетон.

Ижевск. Удмуртия. На трассах Удмуртии начали аварийно-восстановительный ремонт проблемных участков. Как сообщает пресс-служба республиканского Миндортранса, для устранения ям на дорогах используется литой асфальтобетон.

Этот материал применяется в температурных условиях ранней весны, то есть до -10 градусов по Цельсию.

«Процесс укладки литого асфальта происходит в следующем порядке: сначала мы фрезеруем поверхность до прямоугольного углубления с ровными краями, очищаем его, удаляем грязь, пыль, прогреваем и укладываем смесь. В уплотнении материал не нуждается. Для увеличения шероховатости, засыпаем участок асфальтовой крошкой», - прокомментировал заместитель генерального директора АО «ДП «Ижевское» Сергей Акшенцев

После прохождения паводка, обещают в ведомстве, дорожники смогут приступить к ликвидации дефектов покрытия мелкозернистым асфальтобетоном.

Напомним, что в 2017 году на ремонт дорог Удмуртии направят более 3 млрд рублей.