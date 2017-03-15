В новом оружии улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.

Ижевск. Удмуртия. Союз биатлонистов России получит обновленные винтовки концерна Калашников. Как сообщает wcbiathlon.ru со ссылкой на гендиректора предприятия, в новом оружии улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.

«Мы серьезно доработали существующую биатлонную винтовку. В марте передадим ее в Союз биатлонистов России, и надеемся, спортсменам винтовка понравится. Мы уверены, что оружие получилось очень достойным», - сообщил гендиректор концерна Алексей Криворучко.

Он также отметил, что был создан мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок.

Стоит сказать, что согласно информации сайта Союза биатлонистов России, на данный момент с винтовками Би-7 ижевского производства выступают Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Виктория Сливко и представительница Удмуртии Ульяна Кайшева. Все вышеперечисленные стреляющие лыжники входят в основной или резервный составы национальной команды.