На прошлой неделе за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания и грипп обратились почти 11 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии установился ниже эпидемиологического порога почти на 30 процентов. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, на прошлой неделе за медпомощью с жалобами на респираторные заболевания и грипп обратились почти 11 тыс. человек.

Специалисты отмечают, что почти 5 тыс. обращений были зарегистрированы в Ижевске.

Эпидемическое неблагополучие установили на территории Воткинского, Глазовского, Завьяловского, Кизнерского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов и Можги.

Стоит также сказать о том, что из-за высокой заболеваемости были закрыты одна школа и детсад. Еще в 16 группах и 29 классах занятия были приостановлены.